Una vacanza all’insegna dei colori

06:00 - Ci sono le casette multicolori di Burano, nella laguna di Venezia, e i coloratissimi “caruggi” arroccati sul mare nei piccoli borghi delle Cinque Terre, ma ci sono anche luoghi più lontani, come le case variopinte di Bo Kaap, a Città del Capo, in Sud Africa, la città di Guanajuato, in Messico, le architetture della città vecchia di Chefchaouen, in Marocco, Willemstad a Curacao, nei Caraibi, e le case multicolor di La Boca a Buenos Aires, in Argentina. Ecco dieci cartoline dal mondo, rigorosamente in technicolor, per scacciare i primi grigiori dell’autunno, secondo il suggerimento di Tripadvisor, la grande community online di viaggiatori.