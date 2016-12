9 luglio 2014 Barbados: una vacanza tra coralli e avventure Tanti consigli su cosa fare nella splendida isola delle Piccole Antille per una perfetta vacanza estiva Tweet google 0 Invia ad un amico

12:02 - Per il vostro prossimo viaggio tutto ciò che desiderate è soggiornare su un’isola incantevole, ricca di spiagge bianchissime, coralli e mare limpidissimo? Barbados è il luogo che fa per voi. Situata in una posizione riparata tra il Mar dei Caraibi e l’Oceano Atlantico, nell’arcipelago delle Piccole Antille, incanta i suoi ospiti con la sua natura selvaggia e la sua brezza caraibica. E se non vi accontentate di stare ad arrostire al sole sulla spiaggia, ecco qualche suggerimento tra le mille attività e iniziative che la dolce estate di Barbados ha in serbo per i suoi ospiti.

TRA CROCIERE, MERAVIGLIE NATURALI E SPLENDIDI FONDALI - Una volta giunti a Barbados, la prima cosa da fare è sicuramente partire alla scoperta dell’isola. Ad esempio, ci si può affidare ad uno dei tanti itinerari di mare del Runnings Catamaran Cruise (www.coolrunningsbarbados.com) che propone un’ampia scelta di tour in gruppo o privati a bordo di eleganti catamarani, da quelli classici della durata di una giornata, fino alle romantiche crociere al tramonto. Un’esperienza indimenticabile che vi darà la possibilità di ammirare la costa dell’isola da una prospettiva privilegiata, nuotare con le tartarughe Hawskbill, fare snorkeling in compagnia di colorati pesci tropicali e assaporare la cucina bajan in uno scenario paesaggistico unico.

Se invece ai tour di mare preferite un itinerario nell’entroterra per conoscere l’anima green dell’isola, potete salire su una delle Jeep 4x4 di Island Safari Tour (www.islandsafari.bb ) e partire per uno dei percorsi proposti. Gli itinerari comprendono stop nei punti più scenografici e inusuali dell’isola come il Leone segnaletico di Gun Hill, Edge Cliff, la spiaggia di Bathsheba e una tappa off-road nella Joe’s River Forest.



Dopo aver esplorato il mare e la terra è ora giunto il momento di visitare una delle più impressionanti meraviglie naturali dell'isola: Harrison’s Cave (www.harrisonscave.com/) situata nel centro di Barbados, nel distretto di St. Thomas. La caverna calcarea cristallizzata famosa per la bellezza delle sue stalattiti, ruscelli, laghi e cascate, è stata aperta ufficialmente al pubblico nel 1981 e da allora rappresenta una delle attrazioni naturali più visitate dell’isola. Visiterete la suggestiva caverna a bordo di macchine elettriche tra una spiegazione e l’altra delle esperte guide locali che vi accompagneranno durante la gita.

Siete appassionati di storia? In questo caso vi incuriosirà sapere che nel 1751, il giovane George Washington, al tempo diciannovenne, si recò a Barbados con il fratello Lawrence, dove soggiornò per due mesi nella casa signorile di Bush Hill House. Barbados è l'unico Paese al di fuori degli Stati Uniti mai visitato dal futuro primo Presidente americano. Oggi per chi volesse fare un tuffo nel passato è possibile visitare la casa, rinominata in suo onore George Washington’s House, situata a Bridgetown all’interno del Garrison. Una curiosità: tra le tante attrazioni del museo c’è anche la possibilità di partecipare ad una cena interattiva a lume di candele in stile XVIII secolo.



Se invece amate l’avventura e le esperienze adrenaliniche, visitate l’entroterra senza toccare il suolo lungo l’Aerial Trek Zipline Adventures ( www.aerialtrek.com/), attraversando la foresta pluviale da un’altezza di 30 metri. All’interno della Walkes Spring Plantation, lungo un percorso di oltre 300 metri che si snoda in una gola naturale, sono infatti predisposte otto piattaforme sugli alberi collegate da cavi sui quali potrete scivolare agganciati a imbragature, all’insegna dell’adrenalina più pura.



Infine non si può dire di aver visitato Barbados se non si è data un’occhiata ai suoi splendidi fondali marini. Per vivere questa magnifica esperienza affidatevi ad Atlantis Submarine Tours (http://barbados.atlantissubmarines.com/ )che vi porterà con un sottomarino fino ad una profondità di 40 metri dove potrete ammirare relitti sommersi, coralli, pesci tropicali e tartarughe. Prima di partire all’avventura, guide esperte vi introdurranno alla vita sottomarina e all’importanza della barriera corallina per l’ecosistema.

