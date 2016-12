WhatsApp: vittoria dei difensori della privacy, la spunta blu diventa facoltativa

Missione compiuta. Dopo le indignate proteste degli utenti contro la spunta blu, che avverte quando un messaggio su WhatsApp è stato letto, la chat più popolare al mondo ha fatto marcia indietro. La nuova funzione, che tanti utenti considerano una fastidiosa violazione della privacy, sarà resa facoltativa e potrà essere disattivata, ma solo dagli utenti Android. Secondo il sito specializzato The Next Web, l'aggiornamento per il momento è disponibile solo per il sistema operativo di Google: chi possiede un iPhone o smartphone che utilizzano altri sistemi operativi dovrà aspettare. Per disattivare la notifica su Android e' necessario scaricare dal sito di WhatsApp l'ultima versione dell'app, poi entrare nel menu' Impostazioni, sezione Privacy, e togliere la spunta blu alla voce "Read receipts".