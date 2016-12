Peppa Pig ruba il posto a Belen nella classifica dei più cercati sul web

13:49 - Bing, il motore di ricerca di Microsoft, ha pubblicato la classifica dei termini più cercati in Italia nel 2014: il primo posto lo guadagna Peppa Pig, protagonista del cartone animato britannico per i più piccoli, che scalza dal podio Belen, regina del gossip nel 2013. Seguono Clio, truccatrice lanciata dai tutorial su Youtube, Mika e Suor Cristina.



Tra i cantanti invece i più desiderati sono gli One Direction, popolare band britannica, Katy Perry e Vasco Rossi. Nella categoria città d'arte vincono Firenze e Venezia, seguite da Sardegna, Londra, Parigi e New York. Fra gli sportivi Michael Schumacher, che ha tenuto col fiato sospeso dopo il suo incidente sugli sci, Cristiano Ronaldo e Gigi Buffon, protagonisti delle cronache anche per via della loro vita privata.