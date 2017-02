Insulti online, arriva da Google un filtro per i commenti "tossici"

Non solo bufale online ma anche i cosiddetti "leoni da tastiera" minano la serenità del web. E contro il linguaggio violento, insulti e troll scende in campo Google: per bloccare i commenti "tossici" è da oggi disponibile per gli editori Perspective, una intelligenza artificiale che aiuta i media ad individuare i commenti violenti alle notizie online. La tecnologia testata insieme al New York Times e Wikipedia e per ora è disponibile solo in inglese.