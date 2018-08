Google in versione censurata per la Cina, protesta dei dipendenti

Oltre mille dipendenti di Google hanno espresso in una lettera la loro contrarietà al piano segreto della società per mettere a punto un motore di ricerca volto a soddisfare la censura cinese . Lo ha rivelato uno dei promotori dell'iniziativa, che ha chiesto di restare anonimo. Nella lettera di protesta si richiamano i dirigenti a rivedere i criteri etici e di trasparenza nelle politiche aziendali.

I firmatari, scrive il New York Times che ha ottenuto copia della lettera, lamentano la mancanza di informazioni fornite agli impiegati affinché questi possano "fare le loro scelte etiche nell'ambito del loro lavoro", e che la notizia del progetto 'Dragonfly' sia giunta loro attraverso i media. Secondo i dipendenti, accettare le richieste della Cina per una versione censurata del motore di ricerca pone "urgenti questioni morali ed etiche". La lettera ricalca quella scritta contro il progetto Maven, un contratto militare con gli Stati Uniti che Google ha poi deciso, nel giugno scorso, di non rinnovare.