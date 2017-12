Smarther, il termostato connesso che si regola con la forza dello… smartphone

Problemi con la gestione del clima domestico? E’ arrivato Smarther, il nuovo termostato connesso di BTicino, che permette di creare in modo semplice programmi personalizzati per avere un livello di gestione del clima domestico più smart ovunque ci si trovi. Grazie alla comunicazione tra smartphone e termostato, trovare la propria abitazione calda o fresca non sarà più un problema. Riscaldamento e aria condizionata potranno essere gestiti da dentro e fuori casa grazie alla connettività wi-fi integrata e l’App Thermostat (per IOS e Android). In particolare, grazie all’app si può gestire da remoto il termostato connesso, creare o modificare i programmi settimanali, gestire gli aggiornamenti e far gestire lo stesso termostato da utenti diversi installando la App su più smartphones. Smarther fa parte del programma Eliot di BTicino dedicato agli oggetti connessi (Internet of Things) che identifica tutti quei prodotti o sistemi che grazie alla possibilità di connettersi a Internet, apportano valore aggiunto in termini di utilizzo, funzionalità, informazioni, interazioni con l’ambiente. Il termostato connesso si è aggiudicato il riconoscimento If Design Award 2017.