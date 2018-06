Mi Mix 2S e Redmi Note 5, i nuovi smartphone di Xiaomi in arrivo in Italia

Xiaomi, la società cinese leader nella tecnologia, arriva per la prima volta in Italia e porta sul mercato i suoi due nuovi modelli di smartphone low cost: Mi Mix 2S e Redmi Note 5.

Redmi Note 5 è disponibile al prezzo di lancio di 199 euro. Il nuovo modello di telefonino, lanciato da poco in Cina, è stato soprannominato "Camera beast" dagli addetti ai lavori perché offre funzionalità fotografiche da top di gamma a un prezzo più che accessibile. Ha una doppia fotocamera e luce Led per la fotocamera frontale. E' stato ideato per scattare foto di ottima qualità in qualsiasi momento. Nel nostro paese è disponibile in due versioni: quella da 32 giga a meno di 200 euro e quella da 64 giga a 249 euro. E in tre colori: Blu lago, Oro e Nero.

Il Mi Mix 2S ha un prezzo più elevato del Redimi Note5, ma rimane contenuto e inferiore alla metà dei concorrenti sul mercato. Il Mi Mix 2S sarà disponibile a partire da 499 euro per la versione 64 giga. Si tratta di un modello innovativo che porta i dispositivi Xiaomi a un nuovo livello. Il Mi Mix 2S è equipaggiato con il più recente sensore Sony IMX363, ha una doppia fotocamera che permette di scattare foto a bassa luminosità, la tecnologia Dual Pixel per la messa a fuoco automatica. Inoltre è dotato di riconoscimento facciale. Il Mi MIX 2S è disponibile in Italia in due colori, bianco e nero, e in due versioni: quella da 64 giga e quella da 128 giga al prezzo di 599 euro.

E' possibile acquistare i nuovi smartphone a partire dal 26 maggio al Mi Store autorizzato di Milano e online sul sito ufficiale e in altri store in quanto la Xiaomi ha stretto una partnership con le principali compagnie telefoniche italiane.