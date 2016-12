Eleganza e funzionalità: ecco Moto 360, il nuovo smartwatch di Motorola

Una volta creato il progetto (già sviluppato da Sony e Samsung) la sfida era di rendere questi dispositivi accattivanti, eleganti, abbastanza cool da non sembrare soltanto aggeggi da geek. E fino a ora di modelli davvero brutti, oltre che forse anche inutili, ne abbiamo visti parecchi. L'ultimo oggetto del desiderio degli “smanettoni” è stato il Peeble, compatibile sia con Android che con Ios, funzionale e con una grande durata della batteria, ma onestamente esteticamente impresentabile.



Nel panorama l'unica eccezione di stile, in attesa di toccare con mano l'Apple Watch, ci pare il Moto 360 di Motorola. Presentato in estate negli Stati Uniti, l'oggetto del desiderio tecnologico di ultima generazione potrebbe essere lui. Bello e soprattutto l'unico con il display tondo modello Iwc, quasi non si distingue da un normale orologio da polso.



Vetro in Gorilla Glass, display circolare OLED da 1,56” (320 x 290 pixel), sistema operativo Android Wear ha una serie di schermate estremamente pulite e minimaliste nella grafica e funzionali. Comunicando con un telefono con sistema operativo Android (noi l'abbiamo provato con il nuovo Motorola X), riceve notifiche quando le applicazioni le inviano direttamente: ad esempio raccoglie e visualizza informazioni da applicazioni come Google Maps, Runtastic, Facebook, posta, o il meteo. Una funzione particolarmente utile quando si ė alla guida o non si può consultare con facilità il telefono.



Ha comandi vocali per accedere direttamente alla ricerca google (anche se per il momento il supporto in lingua italiana ė ancora approssimativo) ed un sofisticato modulo per l'esercizio fisico con pedometro ed un lettore ottico del battito cardiaco. La batteria, secondo le informazioni della casa madre, dovrebbe durare una giornata (ma dipende come sempre dalla frequenza di utilizzo), e viene ricaricata con un dock a sfioramento basato sullo standard QI. L'orologio è waterproof.



Il Moto 360, solo argento (per ora nessuna indicazione sulla disponibilità del modello nero), verrà distribuito ufficialmente in Italia da gennaio ma è già disponibile su Amazon a 249 euro.



Il Test Tecnico - Da un punto di vista tecnico software e funzioni appaiono facilmente utilizzabili, anche se con un display relativamente grande forse le icone potrebbero essere un po' più grandi, per aiutare visibilità e fruibilità.



Il più grosso limite è l'assenza del sensore GPS (utilizza il gps del telefono e quindi fa scaricare più velocemente il cellulare) e dell'altimetro, quindi non puoi andare a correre senza portarti anche il telefono o registrare il dislivello di una camminata in montagna.



Come aspetto costruttivo l'orologio sembra un oggetto più rivolto al business (eleganza costruttiva, notifiche a schermo di agenda, note, email) e all' Health care (porto a passeggio il cane, conto i passi) piuttosto che all' attività sportiva e fisica vera e propria.



Molto positiva è la possibilità di scaricare applicazioni dedicate all'orologio da Google Play. Motorola ha già rilasciato un aggiornamento che dovrebbe allungare di parecchio la durata della batteria e risolvere alcuni bug di connessione, presenti se si usa il software Motorola Connect per cambiare alcune impostazioni del display.



Alberto Barachini

Claudio di Pilato