Ecco le dieci invenzioni che hanno cambiato il mondo negli ultimi quindici anni

Nel novero delle dieci innovazioni tecnologie del 21° secolo che hanno cambiato il mondo spiccano social network (45%), smartphone (41%) e l'impego del laser in ambito medicale e per la conservazione dei beni artistici(38%).



E' quanto emerge da un monitoraggio condotto da Found!su 50 testate internazionali, dedicate scienza, tecnologia e attualità,oltre che su un panel di 60 esperti nel campo dell'innovazione, della sociologia e della scienza applicata, per capire quali siano state le scoperte degli ultimi 15 anni che hanno concretamente rivoluzionato la vita del genere umano, migliorandone gli aspetti più importanti, ma soprattutto la quotidianità.



Ma in quali ambiti si sono verificate le scoperte più rivoluzionarie in grado di cambiare le abitudini di milioni di persone? Secondo gli esperti il campo dove le innovazioni sono state più impattanti è sicuramente quello della tecnologia (78%), dove social network, stampanti 3D e smartphone hanno dato una svolta alla giornata tipo delle persone. Non sono mancate le scoperte in ambito scientifico (65%) e medico (58%):la mappatura del DNA, il trattamento laser di calcoli e tumori, ma anche interventi ai limiti della fantascienza come il trapianto del viso, hanno sensibilmente migliorato la vita delle persone in tutto il mondo.



Quali sono invece i benefici che le innovazioni tecnologiche hanno portato alla popolazione mondiale negli ultimi 15 anni? Se dai un lato queste scoperte hanno avuto l'effetto immediato di rendere più facili le azioni quotidiane più comuni (86%), dall'altro hanno permesso di comunicare con gli altri in maniera più diretta e costante da ogni parte del mondo (76%) e di trovare informazioni di qualsiasi tipo in breve tempo sul web in qualsiasi luogo ci si trovi (68%). L'innovazione tecnologica e scientifica ha permesso inoltre di risolvere problemi la cui soluzione era ritenuta impossibile (72%), come la cura di malattie prima considerate incurabili e il restauro di opere d'arte e monumenti vecchi di migliaia di anni, risparmiando inoltre tempo ed energie grazie al miglioramento delle tecniche utilizzate (62%).