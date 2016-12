Arriva Sigmo, il nostro interprete tascabile

Grande poco più di un iPod (4 cm di lato), facilmente trasportabile ovunque, grazie alla clip che si attacca al colletto della camicia o al bordo di una tasca, Sigmo promette di essere anche facilmente utilizzabile: col primo pulsante pronunceremo la nostra frase nella nostra lingua e poi, premendo il secondo, dopo aver selezionato la lingua del nostro interlocutore, potremo ascoltare la traduzione, direttamente dall’altoparlante del dispositivo. Per farlo funzionare, avremo semplicemente bisogno di uno smartphone iOS o Android al quale collegare il nostro Sigmo tramite bluetooth e una sua relativa app, e di una connessione internet, per collegarci ai sistemi di traduzione già esistenti in rete. La startup sta comunque già lavorando anche sulla possibilità di scaricare un vocabolario vocale per l’utilizzo offline.

La Torre di Babele non ci fa più paura? Forse è ancora troppo presto per urlarlo ai quattro venti, ma sul sito di crowfunding su cui è stato lanciato il progetto (Indiegogo) sono già stati raccolti più di 135 mila dollari.