Il Watch "è diventato un guardiano intelligente della salute di chi lo indossa", ha affermato Jeff Williams. Il dispositivo è in grado di identificare un ritmo cardiaco irregolare e avvisare l'utente. "E' in grado con i nuovi sensori di identificare anche un'eventuale caduta da parte di chi lo usa e può chiamare i contatti di emergenza con la funzione SOS. Solo pochi anni fa la categoria lanciata dall'Apple Watch non esisteva. E' il numero uno nel mondo".



I dati raccolti verranno salvati sul cloud quanto alla batteri, l'autonomia standard è di 18 ore come sulla serie 3. E di 6 ore, ha precisato Williams, utilizzandolo in modalità "full Gps" che, secondo Apple, corrisponde al "tempo tipico di una maratona".



Nuovo Watch a partire da 399 dollari dal 21 settembre - Il nuovo Apple Watch sarà disponibile in aluminium silver, gold e space grey e avrà un prezzo a partire da 399 dollari; con la versione cellulare a partire da 499 dollari. Sarà possibile pre-ordinarlo dal 14 settembre e sarà disponibile dal 21 settembre in 26 Paesi.



Due le versioni dell'iPhone XS - L'iPhone XS da 6,5 pollici si chiama XS Max. I nuovi iPhone Xs hanno un riconoscimento facciale più veloce grazie ad algoritmi più veloci: "E' il riconoscimento facciale più sicuro in uno smartphone", hanno spiegato dall'azienda mettendo in evidenza che il dispositivo è dotato del chip A12 Bionic, disegnato appositamente per questo smartphone. Fra le opzioni a disposizione anche quella con uno storage di 512GB.



Cook: dispositivi iOS hanno raggiunto quota 2 miliardi - Ha raggiunto quota 2 miliardi il numero di dispositivi mobili che in tutto il mondo utilizzano iOS, il sistema operativo di Apple. Lo ha rivendicato l'amministratore delegato del gruppo di Cupertino, Tim Cook. "Non è solo il più avanzato, iOS - ha detto - è anche il sistema operativo più personale".