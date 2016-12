Nokia scompare e diventa Microsoft Mobile

15:20 - Addio, Nokia. La nostalgia non riguarderà solo i vecchi modelli tipo il 3310 che sono diventati veri e propri cimeli della storia della telefonia mobile. A scomparire sarà proprio il celebre marchio finlandese. Da venerdì 25 aprile Microsoft diventerà l’ufficiale proprietario dell'azienda che pure in borsa cambierà subito intestazione. Non si parlerà più di Nokia Oyj (Julkinen osakeyhtiö, Spa), ma di Microsoft Mobile Oyj. A rivelare la notizia un documento spedito da Nokia stessa ai propri fornitori.

La scelta aziendale fa seguito all'acquisto da parte del colosso di Bill Gates dei cellulari finlandesi, lo scorso settembre, per 5,44 miliardi di euro. Nokia manterrà in autonomia solo NSN, la divisione che si occupa di banda larga mobile, i servizi di geolocalizzazione e mappe HERE e la neonata unità Advanced Technology dedicata alle tecnologie emergenti.