Nasce DeoSpace, il Facebook cattolicoMessaggio del Vangelo passa dal social

10:50 - Si usano hashtag per condividere le immagini dei santi e per commentare i passi della Bibbia e del Vangelo. Questo è DeoSpace, social network nato con il benestare del pontificio consiglio delle comunicazioni e nuovo portale cattolico, che si propone di diffondere il verbo e l'iconografia religiosa attraverso i media digitali. A capo del progetto ci sono l'arcivescovo di Tegucigalpa e il vescovo di Dallas.

DeoSpace è l'ultimo esempio dell'attenzione che la Chiesa sta rivolgendo negli ultimi anni al mondo del web. Dopo l'account Twitter del Papa, ora è il momento di un vero e proprio social network, sul modello di Facebook. DeoSpace.com infatti si avvicina molto al modello proposto da Mark Zuckerberg, del quale riprende il funzionamento e il concetto. I profili entrano in contatto tra loro con la richiesta di "amicizia", creano chiavi di ricerca con gli hashtag e condividono link multimediali. Ovviamente, in chiave religiosa e spirituale.



Oltre alle discussioni e alla chat, hanno grande importanza le immagini. In questo caso il modello è quello di Pinterest. La sezione "Spiritualy Board" è la più ricca e offre una vasta iconografia religiosa fatta di santini, quadri e fotografie. Il tutto in diverse lingue disponibili, compreso l'italiano.



L'intuizione è arrivata dal cardinale Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arcivescovo di Tegucigalpa, e monsignor Kevin Joseph Farrell, vescovo di Dallas. Apprezzata e sponsorizzata dal Vaticano, l'idea si è concretizzata andando online il 25 marzo. I due hanno spiegato di aver colto il messaggio lanciato da Papa Francesco in occasione della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali: "In un mondo come questo, media possono aiutarci a sentire più vicini gli uni agli altri, creando un senso di unità della famiglia umana, che a sua volta può ispirare la solidarietà e seri sforzi per assicurare una vita più dignitosa per tutti. Una buona comunicazione ci aiuta a crescere più vicini, a conoscersi meglio, e in ultima analisi, di crescere nell'unità".