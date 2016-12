Falla nel sistema del bitcoin Mt.Gox : hacker rubano 350 milioni di dollari

14:42 - Momenti bui per i bitcoin. Sembra proprio che una delle più proficue piattaforme di moneta virtuale in rete, Mt.Gox, abbia subito un buco di circa 350 milioni di dollari sottratti da alcuni hacker che hanno manomesso il sito approfittando di una falla nel sistema. La pagina sembra sparita nel nulla così come l'account Twitter. Proprio ieri Mark Karpeles, amministratore della criptomoneta con base a Tokyo, si era dimesso dopo una serie di contestazioni che lo vedevano responsabile di innumerevoli inefficienze della pagina web. Ad oggi quello di Mt.Gox risulta il furto più cospicuo di moneta virtuale ai danni di un bitcoin. Nonostante l'up and down di queste piattaforme, il metodo di scambio monetario virtuale punta a diventare il futuro dei pagamenti nell'era di internet prendendo le distanze da ogni tipo di regolamentazione bancaria o governativa.