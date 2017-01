4 febbraio 2014 Facebook spegne 10 candeline Il social network ha cambiato il modo con il quale viene percepita la Rete e condivisa la propria quotidianità con gli amici virtuali Tweet google 0 Invia ad un amico

09:56 - Sono passati già dieci anni da quel 4 Febbraio che ha cambiato il modo di pensare e vivere la Rete: vedeva la luce Facebook, la piattaforma inizialmente universitaria pensata da un giovanissimo Mark Zuckerberg nella sua cameretta del campus di Harvard. Da quel momento, Facebook è continuato a crescere, diventando una piattaforma diffusa a livello globale e accessibile da mobile ovunque ci si trovi, utilizzata oggi da oltre 1,2 miliardi di persone su base mensile.

Per celebrare il primo decennio di vita Facebook fa un regalo ai propri utenti: al link https://www.facebook.com/lookback tutti gli iscritti potranno accedere a “A Look Back”, un video personalizzato che raccoglie i momenti più significativi che ciascuna persona ha condiviso con i propri amici su Facebook, dal momento della sua iscrizione a oggi.



Spegne le candeline con una comprensibile soddisfazione il Ceo del gruppo, Mark Zuckerberg: “Facebook è stata fino ad ora un’esperienza incredibile e sono davvero grato di esserne parte. È sorprendente vedere come le persone lo utilizzino per costruire una vera comunità, supportandosi a vicenda nei modi più diversi. Nei prossimi dieci anni, avremo l'opportunità e la responsabilità di connettere un numero sempre maggiore di persone, continuando a fornire il nostro servizio nel miglior modo possibile."