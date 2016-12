Cloak, l'app che ti rende "invisibile"

09:35 - Da qualche tempo a questa parte la tendenza delle persone è quella di registrarsi attraverso i vari social network - Facebook, Instagram, Foursquare - nei luoghi in cui ci si trova, ma da oggi sembra che non sia più di moda, o per lo meno, che la gente si sia stufata di incontrare "casualmente" amici e non negli stessi posti che esordiscono alla tua vista con la frase: "Oh che coincidenza, anche tu qua?". Facile dirlo, ti ha pedinato attraverso le centinaia di geolocalizzazioni che hai fatto in meno di un'ora! Ma da oggi, per tutte le persone che si sono stufate di incontrare amici indesiderati in giro per le strade e nei luoghi comuni è disponibile sull'Appstore Cloak, l'applicazione che ti rende "invisibile", e che ti fa evitare di incombere in incontri sfortunati.

Come funziona - La parola "Cloak" in italiano significa "mantello", e proprio come il famosa mantello dell'invisibilità di Harry Potter, ti permette di non essere notato dagli altri. Il software è facile da usare: in pratica inserisce in un database tutte le registrazioni che hanno fatto i tuoi amici sui social come Instagram e Foursquare ( a breve anche Facebook) e, nel caso in cui uno di essi si trovi nei tuoi paraggi, te lo segnala in modo tale che tu possa comodamente aggirarlo ed evitare di incombere nelle più noiose e banali chiacchierate che si fanno con persone con cui non abbiamo voglia di parlare.



Così, attraverso la mappa sul tuo smartphone potrai vedere dove si trovano le persone che non vuoi incontrare e raggirarle. Oltretutto l'app ti segnale la geolocalizzazione del "nemico" fino a 4 ore, presupponendo che in questo grande lasso di tempo, o lui si sia allontanato dal luogo in cui si trovava, o che tu abbia già altazato i tacchi e te ne sia andato.