A Berlino l'app per prenotare le prostitute

Pia Poppenreiter, giovane di 26 anni fresca di un master in etica economica, ha pensato di mettere a frutto la sua creatività cimentandosi nella tecnologia: data l'esistenza di innumerevoli e svariate applicazioni per smartphone, perché non inventarne una del tutto particolare come quelle per prenotare le prostitute?

L'idea nasce a Berlino dopo una passeggiata con gli amici. Pia indossa una gonna e sente freddo, mentre cammina vede delle prostitute che aspettano i clienti ed ecco il lampo di genio: inventare un'app per proteggerle dal gelo tedesco e tenerle lontane dalle strade. Così la giovane ha messo su un'impresa per offrire alle prostitute "una piattaforma di prenotazione" a costo zero.



Nella sua start up lavorano tre persone che sono in contatto solamente con le agenzie di escort: chi prenota tramite l'applicazione versa una piccola quota per pagare il "servizio di consegna", non la prestazione sessuale. L'intenzione adesso è quella di estendere la piattaforma anche alle libere professioniste senza agenzia e di rivoluzionare allo stesso tempo un mercato pieno di clichè.