Addio a Paolo Villaggio, l'omaggio delle reti Mediaset all'attore genovese

Retequattro, alle ore 15.30, trasmette “Personaggi: Paolo Villaggio - Ieri e oggi in tv special”, una collezione di momenti cult che lo hanno visto protagonista. In prima serata, alle ore 21.15, il film del 1975 “Fantozzi”, capostipite della saga con protagonista il mitico ragionier Ugo Fantozzi.



Canale 5, invece, propone alle ore 16.30 il film del 1990 “Fantozzi alla riscossa”, con Milena Vukotic e Gigi Reder. In seconda serata, al posto della puntata di “Top Secret” (la cui messa in onda è posticipata a martedì 4 luglio) va in onda uno “Speciale Tg5” in ricordo dell’attore.



Su Italia 1, Studio Aperto dedica al comico la seconda parte del tg pomeridiano, in onda dalle ore 19.00.



Su Mediaset Extra va in onda alle ore 16.50 lo speciale “Dedicato a Paolo Villaggio” e alle ore 19.00 Maurizio Costanzo “Speciale Paolo Villaggio”.



Sabato 8 luglio a partire dalle ore 11.30, Iris presenta una maratona dal titolo "Paolo Villaggio - Non solo ragioniere" che comprende tutti i film non-fantozziani da lui interpretati nel corso della carriera. 9 titoli: “Com'è dura l'avventura”; “Le comiche”; “Le nuove comiche”; “Un bugiardo in Paradiso”; “Fracchia, la belva umana”; “Dove vai in vacanza”; “Sogni mostruosamente proibiti”; “Banzai”; “Quelle strane occasioni”. Inoltre, sono previsti due speciali “Storie di Cinema” curati da Tatti Sanguineti - dalle ore 19 e in seconda serata - in cui il critico cinematografico intervista Paolo Villaggio su cinema, televisione e libri.