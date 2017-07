E' morto l'attore Paolo Villaggio , questa mattina verso le 6 nella casa di cura privata Paideia di Roma per complicanze legate al diabete. Aveva 84 anni. Nato a Genova il 30 dicembre del 1932 è stato interprete televisivo e cinematografico di personaggi legati a una comicità paradossale e grottesca, come il professor Kranz , il timidissimo Giandomenico Fracchia e il ragionier Ugo Fantozzi .

Morto per complicazioni legate al diabete - Sono rimasti con lui fino all'ultimo Elisabetta e Pierfrancesco i due figli di Paolo Villaggio, che si trovano ancora nella clinica romana Paideia. "Aveva il diabete e si è curato poco e male" ha detto la figlia Elisabetta, aggiungendo che il padre era stato ricoverato prima al Gemelli dal 14 maggio al 9 giugno, e poi è stato trasferito nella struttura di Collina Fleming. "Un mese e mezzo fa abbiamo fatto una serata a Capodistria - ha ricordato il figlio Pierfrancesco - poi ha avuto una forte infezione determinata dal diabete".



Camera ardente e cerimonia laica - Sarà allestita probabilmente mercoledì mattina in Campidoglio la camera ardente di Paolo Villaggio. A dirlo sono stati i figli, spiegando che in queste ore si stanno stabilendo i dettagli. A seguire dovrebbe esserci una cerimonia laica, nel pomeriggio o la sera, alla Casa del Cinema di Roma. "Come vorrebbe essere ricordato? Con un funerale a San Pietro". Lo hanno detto quasi sorridendo i figli di Paolo Villaggio "Diceva spesso scherzando 'se devo avere un funerale in Chiesa, lo voglio a San Pietro", ha aggiunto la figlia Elisabetta.