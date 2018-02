Pomeriggio Cinque, Matteo Gentili: "Se vuole mi cercherà Paola"

A " Pomeriggio cinque " si discute del caso Monte-Di Benedetto . Durante la breve permanenza sull'Isola dei famosi tra Monte e l'ex Madre natura sarebbe nata un'intesa. Al punto che nell'ultima puntata del reality, dallo studio sono partiti messaggi per Paola del tipo "Francesco ti sta aspettando". Nel salotto di Barbara d'Urso l'ex della Di Benedetto, Matteo Gentili , commenta con freddezza. "Io non devo dirle nulla, se vuole mi cercherà lei".

Per lui il comportamento della Di Benedetto (che peraltro ora avrebbe una simpatica per Marco Ferri), è stata una doccia fredda. "A Capodanno mi disse di amarmi ancora" racconta alla d'Urso. E quando la conduttrice gli chiede se non sarebbe disposto ad andare all'Isola dei famosi per cercare un chiarimento con lei, lui è deciso: "No, assolutamente. Se vuole mi verrà a cercare lei".