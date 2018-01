"Isola dei Famosi", le prove dei naufraghi: tra cocchi e lasagne

Anche nella seconda puntata del reality di Canale 5, la prova ricompensa è stata uno dei momenti clou. I Mejor e i Pejor si sono fronteggiati per cercare di vincere qualcosa da mangiare: le lasagne. Dopo polemiche e irregolarità da parte di entrambe le squadre, la prova viene considerata nulla e a sorpresa viene deciso di dividere la porzione di cibo tra tutti i naufraghi. Successivamente sulla spiaggia va in scena la prova de "El Muro" in cui i naufraghi hanno dovuto raccogliere, all’interno di ceste legate loro in vita, il maggior numero di cocchi possibile. Da qui la scelta della Mejor della settimana, Alessia Mancini, e della Pejor, Cecilia Capriotti.