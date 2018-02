"Isola dei Famosi", Filippo in terapia di scrittura: lettera al figlio e alla ex compagna

All'Isola dei famosi, Filippo Nardi continua a fare un bilancio della propria vita e decide di scrivere una lettera per poi bruciarla o sotterrarla come rito terapeutico. Le prime parole sono per Benedetta, ex compagna e madre di suo figlio Zach che definisce "la donna che rispetta più al mondo". Filippo ammette di non essere stato un compagno esemplare e un padre modello e confessa: "Nostro figlio è fortunato ad averti come madre, e io ad averti come amico".