"Isola dei Famosi", accuse e chiarimenti tra i naufraghi

Dopo il primo tentativo di chiarimento con Bianca Atzei, Rosa Perrotta si confronta anche con Amaurys Pérez. Questi si scusa per l’atteggiamento di chiusura avuto nei confronti della tronista il giorno prima: “Ti chiedo scusa, perché tu non mi hai fatti mai nulla. Non vedevo l’ora di chiarire con te, guardarti negli occhi e dirtelo".



Si torna anche sull'episodio infelice riguardante la carriera di Gaspare. L’uscita da parte delle due "sospese" dell’Isola Che non C’è è stata riportata durante la diretta della decima puntata. Rosa spiega di non aver mai pronunciato affermazioni sul lavoro del comico: "Le parole sono importanti. Quelle parole sulla carriera di Nino sono uscite da Elena, è giusto che la responsabilità se la prenda lei".



Infine Jonathan cerca il dialogo con Franco: "Io sono una persona che deve sempre essere schietta e sincera, se no vivo male". Il tema è la nomination di Franco ai danni di Jonathan. L’israeliano si chiede il perché di questo "calcio sugli stinchi mentre l’arbitro non guarda", visto che sull’isola c’è ancora Francesca, di cui Franco dica cose terribili. Franco spiega di aver provato una tattica: nominare Jonathan, che solo una volta è andato al televoto, per cercare di salvare lui stesso. Jonathan insiste: non possono esserci tre persone (Francesca, Alessia e Amaurys) di cui Franco è scontento, e poi essere lui a ricevere la nomination: "Mi hai guardato negli occhi dicendo sei una persona pulita, come fratelli. E poi in finale mi fai lo sgambetto? Se sei un pugile onesto, giochi pulito. Per me non hai giocato pulito". Franco non accetta le rimostranze: "Non voglio più parlare con te", ripete.