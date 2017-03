Simone Susinna negli ultimi giorni si è allontanato da Giulio Base (mandandolo anche in nomination) per avvicinarsi a Raz Degan. Secondo il modello, infatti, una settimana passata a comportarsi bene non può cancellare quelle passate e ora ha in mente solo la vittoria.



Giulio, rimasto senza Samantha, cerca intanto di riavvicinarsi agli altri. Prima abbraccia Simone, esortandolo a sotterrare l'ascia di guerra "mi hai nominato, ma adesso basta. Godiamoci quest'ultima settimana sull'Isola", poi tenta un nuovo approccio con Raz Degan. Nancy e Malena sono però scettiche: "Che vorrebbe fare? Vorrebbe uscire pulito?". Le due amiche si ripetono che la loro strategia era l'unica possibile per non finire in nomination. E infatti si sono guadagnate un posto in semifinale, al fianco del leader Simone.