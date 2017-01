Isola dei famosi, Samantha de Grenet: "I naufraghi carini, ma Dayane Mello..."

Mancano poche ore all'inizio della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, in onda stasera su Canale 5. Tra i naufraghi che approderanno in Honduras anche la frizzante Samantha de Grenet, che prima della partenza ha già stretto amicizia con quasi tutti i compagni di viaggio. "Alcuni li conoscevo, altri no. Sono molto carini ma Dayane Mello... è bellissima, ma non si può certo dire che sia simpatica" ha confessato la showgirl.