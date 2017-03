Isola dei famosi, le donne si alleano contro gli uomini

Per guadagnarsi del cibo extra questa settimana i naufraghi dovevano cimentarsi in una prova di equilibrio. Divisi a coppie dovevano tenere in equilibrio una cesta con dei bastoni e compiere un percorso. Una volta al traguardo potevano godersi le leccornie contenute all'interno.



La De Grenet non si fa sfuggire l’occasione per lanciare una frecciatina agli "individualisti", che si sono rifocillati con le cotolette di pollo mentre gli altri sono rimasti a digiuno. Tornate sull'isola le donne vanno in esplorazione, per andare a raccogliere la loro cena a base di lumache di mare.



Raz e Simone, sazi e soddisfatti, per farsi perdonare cercano di catturare qualche pesce per le compagne rimaste a stecchetto. Il pasto a base di poco riso in bianco non ha infatti soddisfatto Malena e Nancy, che si domandano che cosa potrebbero mangiare ancora. Una palma arrosto? Delle alghe? O forse una delle loro cosce? Gli uomini riusciranno a sorprenderle con una bella pesca abbondante?