Quel tarlo instillato da Moreno nella mente di Massimo non convince molti naufraghi. La Calcaterra, rispondendo a Samantha, spiega che Moreno, innervosito dalla lite per il telo, ha deciso di rivelare a Ceccherini le parole scorrette di Raz nei confronti della sua consorte.



Eva a parte, che ha fatto di tutto per convincere Massimo a restare ("non ci credo, tu torni stasera!"), gli altri naufraghi non sembrano particolarmente colpiti dal suo abbandono. A preoccupare semmai sono le dinamiche del televoto ora il comico, che era in nomination, se ne è andato. Samantha e Nancy iniziano a tessere la trama della prossima nomination, scegliendo una vittima sacrificale che sostituisca Massimo nel televoto contro Raz. E il prescelto sembra essere proprio Moreno, forte del suo zoccolo duro di fan che potrebbe battersi per tenerlo in gioco.



Nel salutare Ceccherini non ha lesinato qualche frecciatina e un'ultima accusa al suo nemico numero uno: "È bellissimo, le donne che mi salutano, che mi hanno nominato in dieci - dice -. E un consiglio, continuate a parlarvi male dietro, specialmente occhio a quello là". E quello là ovviamente è Raz. Che, non toccato dagli ultimi sviluppi, continua a vivere la sua esperienza in solitaria dedicandosi alla pesca lontano dal gruppo...