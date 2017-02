"Isola dei famosi", tensioni e inciuci: chi uscirà tra Raz Degan e Giacomo Urtis?

All' Isola dei famosi i più votati dagli altri naufraghi della settimana scorsa sono risultati Giacomo Urtis e Raz Degan . Il 20 febbraio in prima serata su Canale 5 scopriremo chi la spunterà tra il dottore e l'attore. E se per un po' i naufraghi hanno ritrovato l'armonia grazie al fuoco, è durata davvero poco. Non sono mancati infatti battibecchi e inciuci.

TRA TENSIONI E INCIUCI - I due nominati sono molto diversi tra di loro e questo li porta a discutere sul loro modo di vivere questa avventura. Se per il dottore (che ipotizza un risultato per lui negativo) è una vetrina, "un modo per fare spettacolo", per l'israeliano si tratta di ascetismo. Sull'Isola dei Metalli intano non mancano i battibecchi: Giulia Calcaterra prova ad affilare un bastone per la pesca con il coltello che finalmente gli evoluti hanno rinvenuto, ma Samantha de Grenet la redarguisce. Dal canto suo Eva Grimaldi crolla e complice una situazione che risveglia le sue paure da bambina scoppia in lacrime. Tra gli Evoluti invece è tempo di inciuci. Il leader Simone Susinna provoca Malena, che lo incalza, mentre Nancy Coppola, Eva e Samantha seguono gli sviluppi del gossip...

LA SETTIMANA - La settimana dei 4 naufraghi che hanno popolato l'Isola del Fuoco - Massimo Ceccherini, Raz Degan, Moreno e Giacomo Urtis - è iniziata con screzi e grandi difficoltà. Nell'Isola dei Metalli, un'isola ad alta concentrazione femminile, la settimana è proseguita inaspettatamente senza particolari scontri ma con qualche nervosismo causato dalla presenza dei terribili mosquitos, che hanno tormentato soprattutto Samantha De Grenet.

IL PRIMO FLIRT - Il primo flirt dell'Isola, quello tra Malena e Moreno, raffreddato negli ultimi giorni dalla distanza tra i due protagonisti, si è riacceso con un bacio inaspettato davanti agli altri naufraghi, complice la prova ricompensa. Con Stefano Bettarini, in collegamento in diretta dall’Honduras, seguiremo la prova leader dei concorrenti che dovranno impegnarsi per guadagnare l’ambito titolo e l’immunità dalla nomination.

LE DINAMICHE - Inoltre, capiremo chi farà parte del gruppo degli evoluti e passerà la nuova settimana nella nuova Isola, l’Isola delle Terre, e chi "non evolverà". Come sempre, spetta alla Dottoressa Tibi, il comitato scientifico dell’Isola, il compito di stabilire i parametri delle prove a cui i naufraghi saranno sottoposti.

L'ISOLA SI SPOSTA AL MARTEDI' - Dal 28 febbraio l'Isola dei famosi cambia collocazione e va in onda al martedì sempre in prima serata su Canale 5.