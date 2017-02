"Isola dei famosi": Simone, Moreno e Giulia in nomination

La quinta puntata de " L’Isola Dei Famosi " riserva tante sorprese. Paola Barale , ospite in studio, parla con l'ex Raz Degan facendo riaffiorare vecchi sentimenti. L'attore è anche il leader della settimana. Ma non è l'unica novità. In Honduras arriva Imma Battaglia , amica speciale di Eva Grimaldi che la accoglie tra lacrime e abbracci. Si fermerà una settimana. In nomination: Simone , Moreno e Giulia , che scopre in diretta di essere stata lasciata.

IL CASO DEGAN - Alessia chiede a Degan il motivo che l'ha spinto ad allontanarsi dal gruppo. L'attore intanto si giustifica e e dice che il quando ha definito "disgraziati" (Moreno si è irritato e i due hanno rischiato di fare a botte) ai naufraghi voleva dire "ingrati". "Dopo quattro settimane in cui ho aiutato tutti - dice - avvertivo che che erano degli ingrati. E visto che finisco in nomination ogni settimana, volevo dare un bel motivo. E ho cominciato a vivere questa avventura da solo per mettermi alla prova e superare i miei limiti". Samantha De Grenet interviene subito: "Sono sempre stata vicina a Raz, ha un problema: stare nel gruppo e poi sottolinea sempre di aiutarci ecc ecc ma anche senza di lui ce l'abbiamo fatta". Luxuria invece attacca Giulio Base per aver dato del "cane" a Raz: "I cani salvano vite umane sotto le macerie, aiutano i non vedenti, da te non mi aspettavo certe parole...". Base però replica: "Amo i cani, non volevo offendere Degan, chiedo scusa...".

RAZ E PAOLA IN LOVE - Paola Barale in collegamento con Raz. "Come stai bionda?". Lei: "Sei un bono della madonna, stai da Dio". Paola gli chiede perché sorride poco: "Perché non voglio essere falso, sto godendo, sto bene". Perché ce l'hai con Giulia? chiede ancora la Barale. "E' come una zanzara sulla spalla, mi dà fastidio", risponde. Degan la chiama "amore" e "luce dei miei occhi" e Poala si commuove: "La vera isola non è quella in cattività, ma quella in cui dovrai imparare a condividere le cose con gli altri". Poi Alessia le strappa una promessa. sbarcare sull'Isola. E incassa un mezzo sì: "Non posso fare L'Isola dei famosi, quelle telecamere mi mettono ansia. Però ci penso".

PAOLA PARLA DI RAZ - "E' una persona meravigliosa ma contorta, non si riesce a domare. A Raz del cibo non interessa e fa almeno quattro digiuni l'anno. Io non lo riconosco sembra il maggiordomo dell'Isola, lo avesse fatto a casa avremmo litigato ancora". Vladimir chiede se cova ancora qualche fuoco: "Mi vuoi vedere morta, Raz è stato e sarà il grande amore della mia vita, ci amiamo in un modo speciale".

MORENO SI DIFENDE - Il rapper non vuole essere la vittima scrificale e finire al televoto con Degan, poi difende Giulio Base per il gioco di parole con Degan: "Era un Raz de can". Poi attacca raz: "Non è bello sentirsi dire che per lui vali meno di un grillo o di un granchio. E non è bello buttare il cibo, per rispetto a chi non ne ha. Quindi Degan stia più attento. A 27 anni mi sento più maturo, i miei mi hanno dato una bellissima educazione, io sarò la tua talpa, ma tu hai attaccato tutti, da Alessia Marcuzzi a Vladimir Luxuria...". Alessia però sottolinea che anche Moreno non è stato coerente riferendo a Ceccherini le parole di Raz.

CECCHERINI IN STUDIO - Massimo Ceccherini arrivo in studio ed è subito show. "Sono in prima serata, è un sogno per me, non ci credo". E corre ad abbracciare Dayane Mello: "La mi moglie, ah no, è Dayane, fammi vedere se sei ingrassata..." e la abbraccia. E prosegue: "Ho il permessino della clinica, sono malato... ora devo tornarci, ecco perché mi sono ritirato". Quindi Moreno viene definito 'er viperetta': "E' di Genova... sarà lui l'allenatore...". Alessia chiede quindi a Moreno di dire una volta per tutti se è vero che Raz ha insultato la moglie e il rapper, dopo molti giri di parole, conferma. Massimo si infastidisce e abbandona lo studio, non vuole che si parli ancora della moglie, poi rientra e conclude: "Moreno e tutti vi voglio bene ma non toccate il mio amore". In studio appare quindi la moglie del comico toscano con una rosa e una busta in mano: "Amore, ci sposiamo in Honduras?". E Ceccherini risponde. "Ma non potevamo farlo a Scandicci? Comunque amore se me lo chiedi lo faccio".

CAOS PROVA LEADER: VINCE RAZ - Susinna vince la prova e diventa il leader della settimana. Vladimir chiede a Bettarini se la soluzione non sia stata suggerita dalla Calcaterra. Giulia nega: "Avrei voluto scriverlo io ma non ho suggerito". Alessia chiede la verità e la Calacaterra ripete che non ha suggerito. Parte quindi il replay da cui però non riesce a sentire bene. Vladimir sostiene che il motivo per cui la Calcaterra avrebbe suggerito è un interesse sentimentale. La prova viene ripetuta. A vincere è Raz.

URTIS IN STUDIO - Giacomo Urtis entra in studio, in lacrime saluta gli amici e la mamma. Poi si toglie qualche sassolino dalle scarpe: "Non è vero quello che ha detto Moreno, Raz non ha mai detto niente sulla moglie di Ceccherini. La De Grenet invece sta facendo una trasmissione bellissima, se avesse fatto così anche in tv oggi sarebbe la Carrà".

IMMA BATTAGLIA ABBRACCIA EVA - Eva Grimaldi va in postazione nomination, viene mandato in onda un video in cui la Grimaldi ricorda il passato in cui è stata vittima di bullismo, e scopre alle sue spalle Imma Battaglia. Le due si abbracciano tra le lacrime. Poi Alessia comunica alla Battaglia che dovrà rimanere una settimana e che di lei si prenderà cura Raz.

GIULIA SCOPRE DI ESSERE SINGLE - Giulia Calcaterra questa settimana si è avvicinata molto a Simone e il fidanzato non l'ha presa bene. Alessia comunica quindi all'ex velina che il compagno non l'ha presa bene: "Dario non si ritiene più impegnato con te". "Io ho la coscienza a posto, sto dimostrando tanto, ma io pensavo fosse più intelligente, ma conosco la persona che ho al mio fianco, è riservato, non ci credo che mi ha lasciato", replica la Calcaterra.

Samantha nomina Moreno, il rapper invece fa il nome di Simone, il modello a sua volta vota Nancy, la cantante lo vota a sua volta. Giulia vota a sorpresa Simone: "Non mangia da quattro settimane, è dimagrito almeno dieci chili". Anche Malena fa il nome di Simone. Anche Eva lo vota. Alla fine anche Giulio nomina Simone. In nomination quindi finscono Simone, Nancy e Moreno, Raz tra Nancy e Moreno manda al televoto Moreno. Poi Degan sceglie un terzo in nomination: Giulia.