"Isola dei famosi": Samantha a casa, Raz e Giulio in nomination

Nono appuntamento con l'Isola dei famosi, su Canale 5. In studio, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, c’è Vladimir Luxuria. Torna a casa Samantha de Grenet che, dopo aver perso al televoto con Malena e Giulio Base, decide di non fermarsi sull'isola dei primitivi. Simone è il leader della settimana mentre in nomination vanno Raz e Giulio.

Partenza per questa puntata decisiva per le sorti della competizione. Ormai siamo alle soglie della semifinale. Alessia si collega con Bettarini sull'Isola e poi passa a fare il riassunto della settimana dei naufraghi. L'attenzione è puntata sulla prova ricompensa e sui problemi legati al cibo. Nancy viene chiamata in causa per non aver condiviso ma lei si difende dicendo di aver voluto "per una volta, pensare a me stessa". Samantha sottolinea come il gruppo si sia sfasciato. Giulio Base accusa velatamente Raz che si sarebbe "comprato l'appoggio di qualcuno" grazie al cibo, dicendo che grazie al cibo "rapporti carini" sono stati trasformati rapporti difficili.



LA RIVINCITA DI RAZ - Dopo essere stato visto per settimane come il nemico di tutti, negli ultimi giorni Raz è stato rivalutato da alcuni dei naufraghi. Grazie alla sua capacità di procacciarsi il cibo e alla fame di molti, è riuscito a incrinare la leadership di Samantha e Giulio. Si torna in studio e Malena dice che ormai "è un gioco individuale", ognuno fa i propri interessi, senza badare a schieramenti o prese di posizione.



LA CRISI DELLA REGINA - Viene mandato in onda un filmato che riassume i giorni di difficoltà di Samantha, che a un certo punto è stata isolata dal gruppo dopo esserne stata la guida. Alessia le chiede come sta. Lei dice che per partecipare a un gioco la sintonia con gli altri è fondamentale e quando questo viene a mancare "mi trema la terra sotto i piedi". "Forse ho fatto degli errori, come tutti - dice lei -, ho partecipato a un gioco, non ho tradito nessuno e non ho ferito nessuno". Non tutti sono d'accordo: Nathalie le rinfaccia una frase poco carina "non certo da amica" e Vladimir alla fine dice di aver capito che lei è "una vera... una vera stratega".



I PRIMITIVI - Alessia si collega con l'isola dei primitivi dove sono Moreno ed Eva. Lui dice di essere stato bene da solo ma di avere anche apprezzato la presenza della compagna. A Eva fanno sentire una telefonata di sua mamma che la incoraggia. Poi i due primitivi si associano nell'augurare buon compleanno a Imma Battaglia, che compie gli anni oggi.

LA PROVA RICOMPENSA - I naufraghi dovranno infilare una sfera in una buca dopo avere eseguito un percorso a ostacoli. Il tutto con gli occhi bendati. Malena dovrà guidarli con la voce. In palio ci sono cinque fiammiferi che permetteranno ai vincitori di saltare i turni di notte. Prova vinta!



TUTTI ALLO SPECCHIO - Alessia adesso inviti i naufraghi in Palapa a rimanere in costume e poi li chiama uno a uno. Potranno vedersi allo specchio per la prima volta da quando sono arrivati sull'isola. La prima è Malena, che ha perso 5 kg. Lei è contenta però, non si vede troppo patita. E poi controlla il lato b, "che è diventato patrimonio degli italiani". Il successivo è Simone, stupito dalla barba e poi tocca a Giulio. Lui ha perso 14 kg e l'impatto è davvero forte. Raz ha perso 6 kg ma la cosa più evidente è la barba lunga. Samantha (-8 kg) è entusiasta: "Ma che figata!" è il suo commento. Finisce Nancy, che è emozionata: "Sembro una bambina!" dice lei felice dei suoi 9 kg persi.



L'ESITO DEL TELEVOTO - E' il momento di scoprire chi resterà sull'isola e chi invece andrà a fare compagnia a Moreno ed Eva sull'isola dei primitivi. La prima a essere salvata è Malena. La sfida così rimane tra Giulio e Samantha. Il primo deve andare in postazione nomination mentre la seconda deve uscire dalla Palapa e andare sulla spiaggia. Prima del risultato finale del televoto c'è un regalo per Base. Si tratta di una felpa sulla quale c'è la foto della sua famiglia e la scritta "Happy birthday". Ma è solo un antipasto: i figli di Giulio e sua moglie sono in studio e al momento di sentire la loro voce per lui è impossibile trattenere le lacrime. Poi tocca a Samantha che riceve notizie della sua famiglia dalla voce di sua mamma per poi trovarsi di fronte suo papà.



SAMANTHA SALUTA - E' il momento dell'esito finale. E quella eliminata è Samantha (con il 72% dei voti). Vladimir maliziosamente chiede a Raz se è pentito e lui ridendo risponde "Assolutamente no". Poi Degan augura a Samantha un buon viaggio di ritorno accanto a suo padre. La de Grenet ringrazia tutti ma prima di andare deve dare il suo "bacio di Giuda". Raz l'anticipa alzandosi: lei dice che lo bacerà con la speranza che fuori dall'isola si possano chiarire.