"Isola dei famosi", il notaio Tacchini a Tgcom24: "No a teorie complottiste"

All'"Isola dei famosi" non sfugge niente agli occhi dei telespettatori: anche quando i naufraghi pensano di non essere ripresi, in realtà lo sono e le loro parole possono essere interpretate male dal pubblico a casa. Così è successo nella scorsa puntata, quando Eva Grimaldi, alla domanda "Quando vai via?", sembra aver risposto "Il 28...alla nona", facendo pensare che al reality fosse già tutto scritto. A smentire tutto ciò, il notaio del programma, Valerio Tacchini, ha spiegato a Tgcom24 il meccanismo del televoto.

Come avviene il meccanismo del televoto?

Sono anni che seguo lo svolgersi di questo procedimento. I voti, come puoi vedere in tempo reale (l'intervista è realizzata durante la diretta televisiva ndr), vengono ricevuti in base ad un sistema certificato. Da dove provengano i voti non lo sappiamo ma posso garantire che non vengono assolutamente modificati o manomessi e che non esistono interferenze.



Quindi tutta la procedura viene controllata...

Assolutamente sì. Una volta che Alessia Marcuzzi decreta lo stop del televoto, io e il funzionario Mediaset fermiamo l'afflusso dei dati e fotografiamo l'esito. Il tutto viene verbalizzato dal sottoscritto ed il contenuto dell'attestazione notarile fa prova fino a querela di falso. Al verbale inoltre alleghiamo la stampa con l'esito dei voti.



Possiamo quindi rassicurare i telespettatori?

Certamente, il notaio non è qui presente per sport ma per attestare che tutto avvenga correttamente. E' inutile perciò fare teorie complottiste e mettere in giro voci false poichè i sospetti sono del tutto infondati.