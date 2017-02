"Isola dei famosi", il fuorionda smaschera il complotto dei naufraghi

Sull'Isola dei famosi sono ormai le strategie e i complotti a farla da padroni. Un fuorionda della puntata ha infatti smascherato i piani di alcuni naufraghi, che si sono messi d'accordo per mandare al televoto Massimo Ceccherini contro Raz Degan. Qualcuno, come Moreno, non se la sente di nominarlo ma alla fine sceglie di adeguarsi al volere del gruppo. La reazione del comico toscano, però, non si fa attendere...