"Isola dei famosi", Giulio e Samantha contro la "dittatura" di Raz Degan

All' Isola dei famosi il gruppo è più diviso che mai. Raz Degan impone una "dittatura" ma Samantha De Grenet e Giulio Base non ci stanno. Protestano e si allontanano da tutti mentre Nancy Coppola cerca di fare da paciere proponendosi nel ruolo di ambasciatrice. Ormai la finale si avvicina e la pace è sempre più lontana.

Sull'Isola Homo Sapiens Samantha si lamenta per i turni troppo stancanti per mantenere il fuoco e propone di dividere in due turni le notti. Raz preferirebbe scegliere il giorno in cui fare il turno serale ma la De Grenet e Base non sono d’accordo e ricordano che hanno sempre deciso con una conta "così nessuno si scontenta".

Degan propone anche di far fare due turni notturni sia a Samantha sia a Giulio. Ma quest'ultimo non la prende bene. Quanto alla conta, ne nasce una querelle. Malena e Nancy non obiettano, così l'attore la spunta. Ma Giulio e Samantha si allontanano...