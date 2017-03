"Isola dei famosi", Eva eliminata e tre in nomination: Giulio, Samantha e Malena

Con le immagini della settimana appena trascorsa inizia la puntata. Dallo studio Alessia Marcuzzi e Vladimir Luxuria danno il benvenuto ai telespettatori. "La monarchia si è in qualche modo sgretolata", dice la conduttrice. Luxuria rincara la dose: "Questa sera molte maschere cadranno e faranno rumore".



DALLA PALAPA - Collegamento con la Palapa. Samantha De Grenet si è ripresa dalla sua colica renale. Sia la Marcuzzi che Luxuria punzecchiano Giulio Base, accusandolo di essere doppiogiochista e manipolatore e invitandolo a esporsi di più. Lui spiega: "Non mi sento manipolatore, è normale che gioco". Mentre sia Nancy che Malena dicono di esserci rimaste male sapendo che Giulio aveva fatto "strategie", Eva non ha digerito la nomination di Samantha. Viene mandato in onda lo screzio tra le due andato in scena qualche ora prima della diretta. Anche la prova ricompensa però ha creato malumore. Se Luxuria rimprovera Samantha sulle squadre fatte, lei risponde di aver agito in buona fede.



CON CHI VORRESTE ARRIVARE IN FINALE? - Alessia chiede ai naufraghi di scegliere con chi vorrebbero arrivare in finale tra Samantha, Giulio e Raz. A sorpresa scelgono tutti Raz. Lo slancio di generosità dimostrato dall'attore israeliano e i preziosi consigli ricevuti da Paola Barale hanno fatto cambiare gli equilibri del reality.



EVA ELIMINATA - Chiuso il televoto. Il naufrago che deve abbandonare l'isola è Eva. Prima di andarsene dovrà dare il "bacio di Giuda" e questo varrà come una nomination, un voto. Come era prevedibile, la Grimaldi dà il bacio a Samantha.



DALL'ISOLA DEI PRIMITIVI - Collegamento con l’Isola dei Primitivi dove Moreno è riuscito a sopravvivere da solo per una settimana. Arrivata a destinazione, Eva Grimaldi accetta di restare: è ancora in gara.



PROVA RICOMPENSA - I naufraghi si devono sottoporre a una nuova prova ricompensa. E’ un gioco di squadra: tutti insieme devono reggere un labirinto di legno e portare nella buca centrale il maggior numero di sfere (sei in tutto). Vincono un chilo di pane.



NUOVE STRATEGIE - Si torna a parlare del gruppo, che appare ormai spaccato. Samantha si dice dispiaciuta e sorpresa dalle nuove strategie e dalle divisioni in atto, mentre Raz si oppone: "E’ comodo parlare quando hai la bacchetta magica".



PROVA RICOMPENSA PER MORENO ED EVA - Prova ricompensa anche per i primitivi Moreno ed Eva, con un quiz di conoscenza reciproca. I due vincono la farina.



SORPRESE PER NANCY - Doppia sorpresa per Nancy, chiamata in Palapa. Prima trova un babà, poi il marito Carmine.



PROVA LEADER - I naufraghi devono sottoporsi alla prova leader. Affrontano un percorso ad ostacoli (devono prendere dei granchi in una teca, stare in equilibrio su delle parallele e risolvere un rompicapo finale). I due vincitori della prova sono Raz e Nancy, che si sfideranno per la collana del leader. Dovranno andare sott'acqua e resistere il più possibile. Vince Raz.