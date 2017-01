"Verissimo", Pamela Prati rivela: "Non vado all'Isola perché soffro di claustrofobia"

Sabato 27 febbraio nuovo appuntamento con "Verissimo" condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 . Ospite speciale sarà Pamela Prati . La soubrette doveva partecipare a " L'Isola dei Famosi" in veste di naufraga, e riguardo al suo improvviso dietrofront svela: "Non vado perché soffro di claustrofobia cronica, non sono riuscita a superare la paura di prendere l'aereo". Ma confida: "Qualora si facesse il Grande Fratello Vip, lo farò".

Ai microfoni del talk show di Canale 5, Pamela spiega: "Avevo già firmato per partecipare. Avevo anche seguito un corso per cercare di superare la paura del volo. Arrivata a Fiumicino, davanti all'aereo ho avuto una crisi di panico e mi hanno dovuto portare al pronto soccorso dell'aeroporto. Per cui ho capito, con grande dispiacere, che non potevo farcela e mi sono ritirata".



In studio ci saranno anche i super opinionisti della prossima edizione del reality di Mediaset, Mara Venier e Alfonso Signorini, oltre a Serena Grandi e Alessio Bernabei. Per lo spazio dedicato a "Il Segreto" sarà ospite Don Anselmo (Mario Martin).