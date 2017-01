"L'Isola dei Famosi", Paola Caruso si autoesclude: "Se uno non sta bene in gruppo, se ne va"

29 aprile 2016 09:54 "LʼIsola dei Famosi", Paola Caruso si autoesclude: "Se uno non sta bene in gruppo, se ne va" La showgirl è estromessa dalla prova ricompensa che consente ai naufraghi di mangiare una torta e al ritorno su Playa Dos decide di allontanarsi dai compagni

A "L'Isola dei Famosi" Paola Caruso si allontana dal gruppo, dopo essere stata estromessa da Gracia dalla prova ricompensa che ha consentito ai naufraghi di rifocillarsi. La Bonas si è dovuta accontentare degli avanzi, che non l'hanno saziata. Di qui il malessere e la battuta di pesca in solitudine: "Se uno non sta bene in gruppo, se ne va", dice, mentre la De Torres le promette la sua porzione di grana. Intanto a Playa Soledad Alessia non demorde.

Il meccanismo della prova ricompensa non consentiva la partecipazione di tutti i naufraghi e Alvin ha affidato a Gracia De Torres la scelta su chi sarebbe dovuto restare a guardare. La modella spagnola ha deciso di estromettere Paola Caruso, a cui è toccato vedere i compagni conquistarsi una torta al cioccolato e altri premi individuali tra cui, latte e biscotti, un cocco e tre polpette. La Bonas ha assistito in lacrime allo svolgimento della prova, senza poter contribuire, né godere della ricompensa, se non per qualche avanzo.

Circostanze che non solo non hanno placato la fame della showgirl, ma l'hanno fatta riflettere anche sulla sua permanenza in gruppo. Paola ha deciso così di allontanarsi per qualche ora e andare a pescare da sola, nonostante i tentativi dei compagni di coinvolgerla. "Non voglio parlare e sentire nessuno, volevo stare lontano dall'altro lato della spiaggia", ha detto in confessionale la Bonas. Intanto Gracia ha annunciato al gruppo l'intenzione di cedere la sua porzione di formaggio alla Caruso, che nella sua battuta di pesca ha trovato patelle e le sue adorate "ciammaruche" e, al ritorno a Playa Dos, decine di pesciolini arenatisi e raccolti dai compagni. Nemmeno il regalo del mare però ha risollevato il morale alla Bonas, sebbene Marco Carta e gli altri abbiano tentato di aiutarla.

A Playa Soledad, invece, l’avventura di Alessia Reato continua nella monotonia, ma la showgirl non demorde: "Se mi volevano portare al mio limite di sopportazione, mettendomi su quest’isola dove non c’è nulla, hanno sbagliato di grosso", dice, ammazzando il tempo con dei passatempi creativi, dalla realizzazione di una coroncina fatta di foglie per adornare un cocco all'incisione di un calendario sul tronco di una palma, che le ricordi quanto manca al prossimo lunedì.