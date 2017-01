Isola dei famosi, nuovo record in tv e su Twitter

12:14 - Nuovo record per l'Isola dei famosi. Il reality di Canale 5 si conferma infatti il programma più seguito della serata di lunedì in tv e leader sui social. La quinta puntata è stata vista da 5.042.000 telespettatori con il 23.91% di share e picchi del 39.40%. Tra i giovanissimi 15-24enni raccoglie il 36.58% di share. Con 106 mila tweet unici è anche, per la quinta settimana consecutiva, l'argomento più discusso della serata su Twitter.

La trasmissione ha infatti occupato simultaneamente 8 posizioni su 10 nei trending topic. Oltre al brand ufficiale #Isola, che ha conquistato il podio, si sono classificati nei TT anche altri 22 argomenti (#Brice, #Brice e Cecilia, #Oliva, #nonnaPaola, #Buccino, #Katrina, #Rachida, #Cecilia, #Donatella, #Rocco, #Melissap, #Vinopertutti, #Andrea, #Marcuzzi, #Alex, #Valerio, #Scanu, #AlexBelli).



L’hashtag lanciato in diretta, #DilloaMara oltre che #LaBuccino, #Diaco, #Rachida, e #LeDonatella sono entrati nei Trending Topic mondiali. Picco di 1.075 tweet alle 23.21, momento in cui i naufraghi hanno riabbracciato i loro parenti sbarcati a sorpresa in Honduras. Stamattina l’#Isola è ancora nella classifica dei TT dove occupa 7 posizioni su 10. Successo anche sul web con oltre 10 milioni di foto e news visualizzate sul sito ufficiale (www.isola.mediaset.it) e 1 milione di pagine viste sull’App Mediaset Connect.