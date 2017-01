22 febbraio 2015 Isola dei Famosi, Fanny contro tutti per il pesce e una maschera Alla modella belga e a Cristina il pesce non piace. Per le Donatella, che invece pescano per tutti, la maschera è necessaria per il gruppo e scoppia il litigio... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

21:03 - All'Isola dei famosi la maschera ottenuta come ricompensa mette un po' di discordia nel gruppo. A favore della maschera per pescare sono soprattutto le Donatella, Fanny avrebbe invece preferito avere altre uova per poter mangiare di più. Rachida si schiera contro la modella belga e la discussione sfocia quasi in litigio sul significato di "gioco di gruppo" e altruismo.

Giulia, che con la sorella Silvia si è sempre prodigata ad andare a pescare nei giorni scorsi e che quindi crede che la maschera sia molto utile dice: “Io penso al gruppo, voi pensate a voi stesse. Questo si chiama egoismo”. Silvia difende la sorella: “Noi abbiamo pescato sempre per tutti. Punto! Che cosa c’è da dire? Io non voglio che la pensiate come me, però alle volte un minimo di altruismo. L’isola è un gioco di gruppo. Mi sto incazzando perché mi state facendo rimanere male”.

Dal canto suo a Fanny il pesce proprio non piace e in disaccordo con quasi tutti dice la sua suscitando la rabbia di Rachida: "“Bugiarda Fanny. Bugiarda! Falsa. La odio. Giuro! Non mi piace!” Andrea ironizza sul pesce. ""Mi fanno ridere le persone che mi dicono ‘Io non mangio pesce’. Vieni all’Isola dei Famosi, in un’isola in Honduras, che cosa vuoi mangiare, il cinghiale? Mi sembra un po’ una cosa stupida”.