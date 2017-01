Isola dei Famosi, chiusura con il botto: fa il pieno d'ascolti e sui social

14:26 - Finale con il botto per l'Isola dei Famosi. L'ultima puntata è stata seguita da 6 milioni 545mila spettatori con il 31.99% di share. Grande successo anche sui social: nel corso di tutta l'avventura, dallo sbarco dei naufraghi alla proclamazione delle vincitrici, su Twitter si è sfiorata la soglia del milione e mezzo di tweet, con quasi 200mila solo per la finale. Rocco e Scanu sono stati i due concorrenti più commentati.

SODDISFATTO IL DIRETTORE DI CANALE 5 - "E’ stata un'Isola dei Famosi strepitosa - spiega il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri - Questa edizione ha ottenuto numeri record su tutte le piattaforme: televisione, social e web. Ieri la finalissima è stata seguita dal 32% di share con 6.545.000 telespettatori, picco del 53% nel momento della proclamazione delle Donatella. Grande seguito anche tra i giovanissimi con il 48.57% di share sul target 15-24 anni e il 47.05% tra i 15-19enni. Numeri da capogiro anche sul mondo social con oltre 1.500.000 tweet, e sul web con 50.000.000 di pagine viste sull’app Mediaset Connect e 52.000.000 sul sito ufficiale www.isola.mediaset.it. Numeri incredibili per un programma moderno e multipiattaforma. Alessia Marcuzzi è stata una padrona di casa perfetta: brillante, curiosa, ospitale. Con lei la grande verve e professionalità di Mara Venier e Alfonso Signorini , compagni di viaggio preziosi. Alvin è stato un inviato sorprendente. Grazie e complimenti a tutti, ad Alessia, Mara, Alfonso e Alvin, al cast di naufraghi nella sua completezza, alla regia di Roberto Cenci, a tutta la meravigliosa squadra artistica e produttiva di Mediaset e Magnolia. L’appuntamento è per la prossima edizione!".





SUCCESSO SUI SOCIAL - Molto molto apprezzati anche Alessia e l'inviato Alvin. Ha avuto molto successo anche l'iniziativa del salotto virtuale, dal momento che #isolasocialclub è stato il secondo hashtag più utilizzato dopo quello ufficiale #Isola. Altra novità social molto gradita è stata il #TwitterMirror: i tweet con i selfie scattatati dalle varie star dell'#Isola con il #TwitterMirror, infatti, sono stati tra i più commentati e ritwittati.



Nella serata della finale i commenti si sono concentrati sui finalisti Brice e Le Donatella, e da molti il loro scontro è stato giudicato come la finale più giusta. Ma anche la Marcuzzi ha attirato molta curiosità per il vestito sexy e per la conduzione. Mara e Alfonso non hanno perso lo spirito e l’allegria che li ha contraddistinti neppure nell’ultima puntata e per questo sono piaciuti molto. Tra le novità social della serata, infine, un accenno all’hashtag #isolalounge, molto utilizzato nei tweet, tanto che è stato in TT per tutta la serata. DATI COMPLESSIVI #ISOLA (dal 22 gennaio)



SITO UFFICALE TOTALE EDIZIONE:

Pagine viste: 52.766.946

Utenti unici: 1.981.740 media mese / 629.586 media settimana



APP MEDIASET CONNECT TOTALE EDIZIONE:

Pagine viste: 50.106.550

Utenti unici: 395.039 media mese / 193.062 media settimana

Live streaming: 874.896

Clip video viste: 5.471.325

Contenuti editoriali visti (foto, news…): 12.353.126

Interazioni (dì la tua, quiz…): 8.796.450

Download: 2.030.694



TWITTER:

Il numero di tweet totali per la stagione ha sfiorato il milione è mezzo: 1.490.000



FACEBOOK:

Commenti su pagina ufficiale: 370.964

Like su pagina ufficiale:1.281.862

Totale fan su pagina ufficiale: 327.371

Crescita fan: 228.265



INSTAGRAM:

Crescita pagina: quasi 155.000 follower



DATI ULTIMA PUNTATA:



SITO UFFICIALE:

Pagine viste (intera giornata): 1.217.507

Utenti unici (intera giornata): 117.491

Live streaming (utenti connessi): 15.333



APP MEDIASET CONNECT:

Pagine viste: 2.085.092

Utenti unici: 76.968

Live streaming: 70.946

Clip video viste: 69.237

Contenuti editoriali visti (foto, news…): 190.377

Interazioni (dì la tua, quiz…): 678.980



TWITTER

Tweet complessivi rilevati sui diversi hashtag: quasi 193.000

Tantissimi gli hashtag e le keyword entrati nei Trending Topic (TT) di Twitter, fino ad occupare 8 posizioni su 10: #Isola, #isolalounge, #isoladeifamosi, #teamDonatella, Rocco, Marcuzzi, Mara e Alfonso, Centovetrine, Alex Belli, Milano Dos, Scanu, Cecilia, Antonia, Brice, Alvin, Belen, Littizzetto, Rettore, Valerio. Minuto di picco: alle 23:48 con 2.187 tweet in un minuto. Valerio Scanu è entrato in studio.



Hashtag più utilizzati: #Isola (con 138.784 citazioni); #isolasocialclub (26.164); #isoladeifamosi (20.111); #isolalounge (7.829) e #ledonatella (3.193).



Totale follower: 179.091

Crescita follower: 4.450



FACEBOOK:

Commenti su pagina ufficiale: 33.395

Like su pagina ufficiale: 114.147

Totale fan su pagina ufficiale: 327.371

Crescita fan: 10.457

Post con più like: "Il pubblico ha incoronato oggi le sue uniche, vere eroine… Le Donatella Official vincono L'#ISOLA DEI FAMOSI!" (33.922 like)



INSTAGRAM:

Totale follower: : 154.794

Crescita follower: 14.779

Like ai post: 23.933