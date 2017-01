Fanny Neguesha: "Sognavo una famiglia con Mario Balotelli"

10:17 - Prima di partire per l'Isola dei Famosi Fanny Neguesha si confessa in esclusiva assoluta a "Verissimo". Sabato 24 gennaio alle 16.30, su Canale 5, nel salotto di Silvia Toffanin la showgirl belga, ex fidanzata di Mario Balotelli, si racconterà senza filtri: "Sognavo una famiglia con lui, gli ho restituito l'anello di fidanzamento". Alvin invece saluterà temporaneamente il pubblico per andare a ricoprire il ruolo d'inviato dall'Honduras.

"Mario usa l'attacco perché lui è più riservato e più dolce di quel che appare - racconta Fanny - Così, prima di essere attaccato attacca. Ma un cuore ce l'ha!. Quando mi ha fatto la proposta di matrimonio ho accettato subito. Ora, ripensandoci, avrei preso più tempo per rispondergli di sì. Non era il momento giusto. Si doveva concentrare sul mondiale e io avrei dovuto continuare a sopportarlo e, magari, fare questo passo più avanti".



Ma qual è stato il motivo scatenate che li ha fatto lasciare? "La nostra era una bella storia ma, ovviamente, c'erano alcune cose sulle quali non eravamo d'accordo. Io volevo continuare a lavorare e lui non voleva. Non voleva che ballassi, cantassi e andassi sulle copertine dei giornali. Ho provato a convincerlo, ma ha la testa dura". La Neguesha sognava una famiglia: "Quando sei innamorata sogni il futuro con la persona che ami e, formare una famiglia, fa parte di questi progetti".



La showgirl ha restituito l'anello: "L'ho ridato a Mario. Non volevo che si pensasse che stessi con lui per i soldi. Nel restituirgli l’anello gli ho detto 'quando troverai la persona giusta lo darai a lei'... non tornerei con lui. In ogni caso ogni tanto ci sentiamo, perché ci vogliamo bene lo stesso". Ora Fanny assicura di essere single: "Sono innamorata di nessuno. In un'intervista mi hanno chiesto chi trovassi carino nelle squadre di calcio francesi (Fanny conduce un programma di fitness in Francia ndr) e io ho semplicemente risposto Thiago Silvia. Nulla di più".



Intanto Alessia Marcuzzi, a poche ore dal debutto, sarà in collegamento dallo studio dell'Isola per svelare le ultimissime novità sul reality. Inoltre, saranno a Verissimo: Enzo Iacchetti, Paolo Ruffini e Francesco Sarcina. Infine, tornerà in studio l'attrice Alejandra Onieva, che interpreta il personaggio di Soledad nella soap Il Segreto.