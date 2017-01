30 gennaio 2015 "Isola dei Famosi", al lavoro per la ricostruzione Il sole è tornato a splendere sull'arcipelago di Cayo Cochinos: tutto è pronto per la prima puntata di lunedì 2 febbraio in prima serata su Canale 5 Tweet google 0 Invia ad un amico

16:29 - La quiete dopo la tempesta tropicale. Sull'arcipelago di Cayo Cochinos è tornato a splendere il sole. E si lavora senza sosta per ricostruire a tempo record tutte le strutture. Sulla spiaggia infatti non è rimasto nulla. Intanto i 12 naufraghi si godono il riposo in un resort a 5 stelle, prima di patire la fame. Insomma, tutto è pronto per la prima puntata di lunedì 2 febbraio in prima serata su Canale 5.

Pare che Funny Neguesha passi tutto il tempo in piscina, mentre Catherine Spaak continua a minacciare quotidianamente di tornare in Italia, finora i compagni di viaggio - che stanno approfittando di questa settimana per conoscersi meglio - sono riusciti a convincerla a rimanere. Dall'Honduras arrivano notizie molto positive sul meteo. La tempesta si sta allontanando e per la prima puntata è previsto sole con venti moderati e mare calmo.