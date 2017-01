Gf Vip, attesa per il primo eliminato e gli altri... vanno a lavorare

Manca poco e sapremo chi sarà il primo concorrente a lasciare la Casa del "Grande Fratello Vip" tra Alessia, Pamela, Costantino e Mariana. Intanto la produzione ha in serbo per gli inquilini un'altra sorpresa. A partire dalla prossima settimana, infatti, dovranno lavorare per ottenere dei benefit e i loro clienti saranno i telespettatori da casa.

Grande Fratello assegnerà ai Vip un mestiere da imparare: dopo il coaching con un professionista del settore, dovranno mettere in pratica quanto appreso. Il primo lavoro in cui i concorrenti si dovranno cimentare sarà quello del parrucchiere. Dalla prossima settimana dovranno imparare a tingere, tagliare e realizzare acconciature in attesa dell'arrivo dei clienti selezionati tra il pubblico.



Per partecipare basterà inviare, tramite WhatsApp, al numero 349/3286899, la propria "candidatura" attraverso un videomessaggio della durata massima di 30 secondi specificando nome, cognome, età e città di provenienza.