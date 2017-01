"Grande Fratello Vip", la sexy lap dance di Valeria Marini

Gli animi sono accesi, le discussioni si fanno sempre più roventi e a scaldare l'atmosfera nella Casa del "Grande Fratello Vip" ci pensa Valeria Marini. Ecco la showgirl improvvisare una sexy lap dance. Appoggiata ad una delle colonne del loft di lusso, la diva in sottoveste di seta seduce gli inquilini intonando "Besame Mucho" e nei panni di Jessica Rabbit con "Why Don't You Do Right".