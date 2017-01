"Grande Fratello Vip", chi sarà il primo eliminato? Ecco su chi puntano i Privilegiati

Intanto al Grande Fratello Vip si accendono anche piccole liti. Una delle ultime ha coinvolto Stefano Bettarini. I gieffini lo accusavano di partecipare poco alle faccende, mentre lui per difendersi ha tirato in mezzo la piccola Asia: "L'unica cosa che fai tu invece è mangiare! Hai mangiato tutte le banane che abbiamo comprato!". Asia replica:"Non è vero, ne ho mangiate solo tre". La discussione prosegue fino a quando Bosco ironizza come è solito fare: "Per questo la banana è il frutto dell'amor, perchè tutto il mondo litiga per la banana", riportando l'allegria.