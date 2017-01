"Grande Fratello Vip", Asia: "Sono stata vittima di bullismo"

Se Bosco, Clemente e Laura hanno avuto qualche problema al Beauty Salon con le loro clienti, Pamela, Valeria e Gabriele se la sono cavata decisamente meglio.



Intanto Valeria, che non ha mai nascosto il suo interesse per Stefano, mostra all'ex calciatore le sue doti di massaggiatrice.



In Cantina Asia racconta di essere stata in cura da un neurologo dopo un episodio di bullismo che non riesce a dimenticare e di prendere delle gocce per controllare i suoi attacchi di panico da quando ha avuto quella esperienza tremenda. Ammette, inoltre, che nelle situazioni difficili preferisce chiamare e chiedere l’appoggio di suo padre, che è più forte di sua madre. Antonella, dal canto suo, non si spiega perché non ne abbia mai parlato con lei.



Clemente invece si ritrova in giardino con Bosco al quale chiede qualche dettaglio sulla sua storia. Il Vip spagnolo inizia dicendo che ha raccontato tutto ai genitori, il padre l'ha presa bene e la madre meno. Ha capito proprio grazie al suo primo amore ciò che realmente voleva essere: si è innamorato di un suo compagno di scuola, anche se ha sofferto molto per non essere ricambiato. Adesso però è molto felice.