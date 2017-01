17 ottobre 2016 10:27 "Grande Fratello Vip", Asia è in ansia, Mariana e Alessia seducono tra balli e docce sexy La più piccola della Casa, in nomination con la madre, non regge alla tensione in vista del televoto di stasera...

Si preannuncia un'altra puntata ricca di colpi scena quella di stasera in prima serata su Canale 5 per il "Grande Fratello Vip". Le Mosetti sono in nomination e Asia, la più giovane della Casa è in preda all'ansia più totale. Intanto Mariana e Alessia mettono in scena una serie di balletti sensuali in camera da letto e la bella Rodriguez offre anche una doccia super sexy...

Il Grande Fratello cerca sempre di preparare i concorrenti in Nomination al peggio, potrebbero restare in Casa ma potrebbero anche abbandonare il gioco per sempre.



Asia però non riesce a darsi pace, ha una brutta sensazione e pensa che sarà lei ad uscire. Accusa la madre di aver detto troppe volte di voler andare via e secondo lei questo l'ha penalizzata, "Quando qualcuno afferma di non voler rimanere in Casa il pubblico fa in modo che ci resti invece! Dovevo farlo anche io forse!" dice la ragazza. Antonella non prende bene queste affermazioni e sostiene che uscirà anche lei nel caso l'eliminata sarà sua figlia. La situazione per la donna è insostenibile ormai. Sarà una reazione esagerata?