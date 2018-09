Grande Fratello Vip al via: "Per Lory Del Santo porta è aperta, sarà trattata come gli altri "

Grande Fratello Vip 2018, Ilary Blasi e Alfonso Signorini pronti al via Italy Photo Press 1 di 16 Italy Photo Press 2 di 16 Italy Photo Press 3 di 16 Italy Photo Press 4 di 16 Italy Photo Press 5 di 16 Italy Photo Press 6 di 16 Italy Photo Press 7 di 16 Italy Photo Press 8 di 16 Italy Photo Press 9 di 16 Italy Photo Press 10 di 16 Italy Photo Press 11 di 16 Italy Photo Press 12 di 16 Italy Photo Press 13 di 16 Italy Photo Press 14 di 16 Italy Photo Press 15 di 16 Italy Photo Press 16 di 16 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il caso di Lory Del Santo, dopo l'intervista rilasciata a "Verissimo", non poteva che tenere banco nel giorno della presentazione del reality. "Nell'intervista Lory ha detto che non vorrà addosso gli occhi della compassione - ha continuato la Blasi -. Mi relazioneró con lei nel modo in cui mi chiede. Se entrerà non ci saranno sconti per lei. Ovviamente essendoci la diretta non si possono prevedere emozioni e stati d'animo".



"La difficoltà sarà quella di vedere in quel contesto una donna come Lory Del Santo che sta vivendo una tragedia di questa portata - ha aggiunto Alfonso Signorini -. Il dolore è un buco nero, ognuno lo vive a modo suo e va rispettato. Ognuno può fare la scelta più ardita. La mia reazione è stata di sconcerto. Io avrei agito diversamente ma non posso dire che la sua scelta sia sbagliata, la nostra priorità è avallare le sue scelte. Essendo il Grande Fratello un gioco, Lory se entra, entrerà per giocare. La cifra non può essere il compatimento".



Il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri spiega la cronologia degli eventi: "A luglio abbiamo firmato il contratto con Lory Del Santo, poi ci ha informato di questa tragedia avvenuta ad agosto. Naturalmente abbiamo rispettato la sua volontà di non partecipare più". "Poi, però, qualcosa è cambiato la Del Santo ha deciso di mutare il proprio parere: Ci ha fatto la richiesta di entrare comunque in casa perché riteneva che il partecipare l'avrebbe aiutata a superare questo momento. Abbiamo riflettuto a lungo insieme e alla fine abbiamo deciso di lasciar scegliere a lei senza imporle scadenze", ha sottolineato il direttore di rete. Alla domanda se la tragedia della perdita di un figlio (il secondo peraltro dopo Connor il figlio avuto di Eric Clapton precipitato accidentalmente da un grattacielo a causa di una finestra lasciata aperta da una donna di servizio ndr), vissuta dall'attrice, è un rischio di cui l'organizzazione è consapevole. Scheri spiega come dalla dirigenza nessuno tema l'accusa di sciacallaggio . "Il Gf non ha bisogno di mettere dentro al programma questo tipo di storia per fare ascolti, sarebbe misero". E quindi spiega ancora: "è stata una sua precisa richiesta. Se vorrà, entrerà, altrimenti no. Possiamo però garantire che Lory ci ha assicurato che se entrerà entrerà per giocare e andare fino in fondo", ha evidenziato ancora Scheri.



Resta così da vedere se la Del Santo entrerà e se sì come, unendosi al nuovo gruppo di concorrenti "vip" pronti a vivere un'avventura che durerà circa tre mesi. Una sfida non solo con gli altri concorrenti ma anche con se stessi per aggiudicarsi il montepremi finale di 100mila euro, metà del quale andrà in beneficenza. Quest'anno per alcuni concorrenti l’avventura di “Grande Fratello Vip” inizia prima del previsto: per loro, a sorpresa, le luci della trasmissione si accendono nella notte di domenica su Mediaset Extra (canale 34).



Immancabili le incursioni della Gialappa’s Band. Il trio più irriverente della televisione italiana formato da Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto è pronto a intervenire, nel corso della diretta del lunedì, commentando a modo loro quanto sta succedendo in Studio e nella Casa. Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9:00 alle 6:00 del mattino successivo) e La5 (dalle 23:15 alle 2).



