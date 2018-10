clicca per guardare tutte le foto della gallery

Grandi amici, ex amanti o qualcos'altro? Dentro la Casa del Grande Fratello Vip Benedetta Mazza e Stefano Sala non hanno ancora chiarito la natura del loro rapporto. Si divertono a stuzzicare la curiosità degli altri con tenerezze, frasi lasciate a metà e sguardi enigmatici. Quello che è certo è che quando sono insieme sono felici e rilassati: si coccolano, si abbracciano e sorridono complici come una coppietta di fidanzati.