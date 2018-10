15 ottobre 2018 01:39 "Grande Fratello Vip", Enrico Silvestrin è il terzo eliminato Nuovo appuntamento con Ilary Blasi e Alfonso Signorini: Elia, Eleonora, Daniela e Lory sono i nominati della settimana

Su Canale 5 la quarta puntata del "Grande Fratello Vip" ha regalato tante sorprese e l'eliminazione di Enrico Silvestrin. Nella Casa è entrato Cristiano Malgioglio che ha ravvivato le dinamiche poco interessanti create dai concorrenti ed è andato in scena il faccia a faccia al veleno tra Patrizia De Blanck e la Marchesa d’Aragona sull'appartenenza a una stirpe nobile. Questa settimana sono finiti al televoto Elia, Eleonora, Daniela e Lory.

Ilary Blasi apre la nuova puntata lanciando un filmato con il riassunto dell'ultima settimana, trascorso tra spensieratezza e gli scherzi di Francesco e Giulia. La sorpresa della serata è l'arrivo di Cristiano Malgioglio, in procinto di entrare nella Casa. Con una valigia rossa, il cantante dichiara: "Sono molto felice, voglio smuovere questi ragazzi". La seconda ospite è la Contessa Patrizia De Blanck che vuole regolare qualche conto in sospeso con la Marchesa Daniela del Secco D'Aragona. "Finalmente un vero sangue blu", ironizza Signorini.



GIULIA IN CONFESSIONALE - La Salemi viene chiamata da Ilary in confessionale dopo che in settimana Cecilia Rodriguez ha parlato di lei. La sorella di Belen ha dichiarato: "Credo che questa ragazza abbia dei problemi con la mia famiglia", dopo un flirt con il fratello Jeremias, un contatto con Iannone fino al feeling che si sta creando con Francesco all'interno del reality. Giulia replica che con Jeremias ha passato solo una serata, con una simpatia mai evoluta. Mentre con Iannone "non è mai successo niente. Non ho mai detto che ci ha provato con me".

MALGIOGLIO TRA CAVERNA E CASA - Ilary si collega con la caverna dove c'è Malgioglio in compagnia di un suo vecchio "amico": il castigatore. Mentre tutti sono sotto effetto del freeze, il cantante fa il suo ingresso nella Casa per dispensare consigli: incoraggia Jane, Benedetta e Martina ("Nella Casa stanno dando troppo poco, rimanendo troppo nascoste", dice). Poi paragona Stefano ed Elia a due manichini: "Dovete dare di più". Dopo aver invitato Giulia a non comportarsi da cozza attaccata a Francesco Monte, a Ivan intima: "Devi essere Ivan Cattaneo, non cercare di imitarmi". Scongelato, lo stesso Ivan tende la mano in segno di pace: "Io non posso imitarti, perché tu sei assolutamente inimitabile".

SORPRESA PER ENRICO - Chiamato nella stanza dei led, Silvestrin viene immerso nella proiezione della sua casa, che condivide con la compagna Federica. Il pensiero è per lei, capace di stargli accanto anche nei momenti più duri, mentre quest'esperienza lo sta aiutando a capire i reali sentimenti che lo legano alla ragazza, dopo un periodo di crisi. L'entrata a sorpresa di Federica provoca in Enrico una grandissima emozione e commozione.



CONFESSIONALE PER TRE - Ilary chiama in confessionale Ivan, Eleonora e Lory. A quanto pare Eleonora si è presa una cotta per Stefano Sala. Dopo essersi scoperta gelosa di Benedetta Mazza ("Quella è una gatta morta, gli sta sempre attaccata"), viene invitata a una cena tête-à-tête in caverna con il ragazzo per confessargli cosa prova per lui. Sul più bello arriva Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora, che porta alla "coppia" una bottiglia di vino per festeggiare.

ELIMINATO ENRICO - Dopo che era stato chiuso il televoto, Ilary annuncia che il vip che deve abbandonare questa settimana la Casa del Grande Fratello Vip è Enrico Silvestrin.

PROVA SETTIMANALE - E' arrivato il momento per i vip mettersi alla prova. Per incrementare il proprio budget per la spesa settimanale Walter e Giulia Salemi, con una tuta assorbente, devono raccogliere più acqua possibile da una vasca e correre da Lory e Fabio per farsi strizzare per riempire un contenitore. I due riescono a ottenere un buon risultato: gli Inquilini potranno spendere ben 90€ questa settimana.



LA MAMMA DI SILVIA PROVVEDI - In studio è presenta la mamma de Le Donatella. In settimana ha raccontato la storia della difficile rottura di Silvia con Fabrizio Corona a "Mattino Cinque". La Provvedi: "Mia madre resta una colonna portante. Sono contenta che sia felice per me, spero solo di non averle dato troppi dispiaceri". E poi aggiunge: "Le sue sono le parole di una mamma che vuole proteggere sua figlia. Per me il Grande Fratello è un grande inizio".

DUELLO MAGLIOGLIO-MARCHESA - Nella Mistery Room va in scena la sfida tra la marchesa e Malgioglio. I due si sottopongono a quattro prove in cui devono dimostrare il loro sangue freddo cercando di frenare le loro emozioni in relazione ad eventi, monitorati da sofisticati elettrodi. Arrivano prima un soprano, poi uno spogliarellista seducente, un venditore di pesce, un barbiere impazzito a mettere alla prova il contegno delle due star. La marchesa si mostra impassibile, vincendo il duello.

LA STORIA TRA GIULIA E FRANCESCO - Mentre la Salemi raggiunge la stanza dei Led, Francesco, attraverso il vetro, ha un chiarimento con la madre di Giulia, che cerca di capire cosa ci sia tra i due ragazzi. "Tu sembri un bravo ragazzo. Non voglio credere che la tua sia solo strategia. Giulia sta cercando di conoscerti, ti chiedo di fare altrettanto. Ti chiedo di rispettarla", dice Fariba Tehrani. Monte risponde: "Io rispetto Giulia. La nostra è una conoscenza che sta andando avanti, vedremo quello che verrà".



​CONFRONTO DE BLANCK-MARCHESA - Secondo la De Blanck, la marchesa non è una vera marchesa, contestando il suo titolo nobiliare e accusandola di essere un'estetista. Le due donne si punzecchiano a vicenda. Daniela non ci sta e minaccia querele: "Pensavo che il GF Vip avrebbe cercato di tutelarmi da queste chiacchiere. La mia tradizione è certa e io posso nelle sedi opportune dimostrarla". Le due rischiano di venire le mani, mentre si alza il livello dello scontro. "Tu vorresti essere me ma non potrai mai esserlo", attacca Patrizia De Blanck. Replica la marchesa: "Non ti senti grottesca? Sei ridicola, goffa e non ti ama nessuno. Diceva bene Marina, sei una che va in giro con le ciabatte". Ma la contessa non si fa mettere sotto: "Posso permettermelo. Marina mi disse che faceva la massaggiatrice. Il figlio di Marina ci raccontò che c'era questa donna che faceva i massaggi".

BATTISTA IN STUDIO - In studio Maurizio Battista spiega le ragioni che l'hanno portato ad abbandonare la Casa: "Io soffro di acufene e la tensione me l'ha fatto esplodere. La mia salute, i miei affetti e la mia famiglia valgono di più che stare qualche altra settimana". Il comico coglie l'occasione per riconciliarsi con Valerio Merola. Dopo aver parlato delle tensioni avute all'interno della Casa, c'è chi invece spende buone parole nei suoi confronti: Elia. Viene aperto il bussolotto di Battista. Può rientrare nella casa ma ovviamente il comico romano si dice sicuro della propria scelta e conferma la propria decisione di uscire.



MOMENTO NOMINATION - Questa settimana le donne della casa esprimeranno le nomination in maniera segreta. Le prime ad entrare nel confessionale sono Le Donatella che decidono di fare il nome di Elia. Stessa scelta per Francesco e Stefano, mentre Lory indica la Marchesa. Anche Andrea fa il nome di Elia mentre Giulia nomina Jane. Questa decide di mandare al televoto Eleonora. Basile e Martina nominano Lory. Elia, Benedetta e la Marchesa invece scelgono Eleonora. Walter indica Martina, Eleonora invece la Marchesa. In nomination questa settimana finiscono Elonora, Elia, Daniela e Lory.